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30 декабря 2020, 14:24 8

Закон о госбюджете-2021 опубликовали в газете "Голос Украины"

30 декабря 2020, 14:24 8
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Он был принят на заседании Верховной Рады 15 декабря
Он был принят на заседании Верховной Рады 15 декабря
Фото: Голос України
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В среду, 30 декабря в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован текст Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом сообщается на сайте издания, передает RegioNews.

Согласно закону, доходы бюджета на 2020 год составляют 1,084 трлн грн. Расходы предусмотрены в сумме 1,32 трлн грн. Предельный объем дефицита государственного бюджета определен в сумме 246,635 млрд грн.

Также в госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будут направлены почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год. Голосование состоялось на две недели позже определенных Бюджетным кодексом сроков.

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