Закон про держбюджет-2021 опублікували в газеті "Голос України"

Він був прийнятий на засіданні Верховної Ради 15 грудня

Він був прийнятий на засіданні Верховної Ради 15 грудня

Фото: Голос України

У середу, 30 грудня в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" опубліковано текст Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Про це повідомляється на сайті видання, передає RegioNews.

Згідно із законом, доходи бюджету на 2020 рік становлять 1,084 трлн грн. Витрати передбачені в сумі 1,32 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету визначений в сумі 246,635 млрд грн.

Також в держбюджеті-2021 на охорону здоров'я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки будуть спрямовані майже 170 млрд грн. Витрати на національну безпеку і оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня - до 6,5 тис.грн з відповідним переглядом витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік. Голосування відбулося на два тижні пізніше визначених Бюджетним кодексом термінів.