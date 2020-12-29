Запорожский облсовет принял бюджет области на 2021 год

"За" проголосовали 43 депутата

"За" проголосовали 43 депутата

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 061.ua.

Запорожский областной совет поддержал проект бюджета области на 2021 год. За проголосовали 43 депутата.

Львиная доля бюджета области будет направлена ​​на содержание коммунальных учреждений. Эта сумма составит 2,8 млрд грн от общей суммы расходов 4,4 млрд грн.

Что касается доходов, то 1 млрд 973 млн грн. (73,8%) - это налог на доходы физлиц, налог на прибыль - 176,3 млн грн. (или 6,6%), экофонд - (104,8 млн грн. или 3,9%), плата за админуслуги (51,7 млн грн. или 1 9%).

Депутаты много спорили об объеме депутатского фонда. Народные избранники настаивали на том, чтобы его увеличили. В итоге сошлись на том, что в 2021 году каждый депутат получит по 1 млн грн, из которых 300 тыс грн пойдут на материальную помощь людям, которые находятся в сложном положении или и по 700 тыс грн - на реализацию инфраструктурных проектов.

Кроме того, депутаты увеличили с до 6 млн грн расходы на развитие физической культуры и спорта (в зале звучала цифра 10 млн грн, но ее не поддержали).

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Запорожье приняли городской бюджет. Без обсуждения.