В Украине вернули ответственность за ложь в декларациях, закон вступил в силу

Также законом восстанавливаются полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции

Также законом восстанавливаются полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции

Фото: из открытых источников

Сегодня, 30 декабря законопроект №4470, который возвращает полномочия НАПК и ответственность за ложь в декларациях, вступил в силу. 29 декабря он был опубликован в официальном издании "Голос Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Закон восстанавливает полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда.

Также в законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций чиновников. В нем прописан порядок контроля и полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни чиновников.

Их будут штрафовать в случае, когда сведения в декларации будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Из Уголовного кодекса исключили статью 3661, а вместо нее дополнили кодекс новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации", которая предусматривает уголовную ответственность за такое нарушение.

Также Уголовный кодекс дополнен статьей 3663 об уголовной ответственности за умышленное непредоставление электронной декларации.

За такое нарушение грозит штраф в размере от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 29 декабря в "Голосе Украины" опубликован закон, который восстанавливает полномочия НАПК.

15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК. Того же дня нардепы одобрили механизм фиксации админнарушений судьями КСУ.