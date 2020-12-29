На Николаевщине депутату облсовета вручили подозрение из-за смерти жены

Депутата подозревают в небрежном хранении оружия

Депутата подозревают в небрежном хранении оружия

Фото: из открытых источников

Бывшему депутату Николаевского областного совета полиция сообщила о подозрении в связи с гибелью его супруги. Политика подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшее гибель человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Так, санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Следствие установило, что мужчина погибшей грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов. По инструкции оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических шкафах, сейфах в разряженном состоянии.

Подозреваемый оставил свой пистолет Форт-12РМ с резиновыми пулями калибра 9 мм в машине. 29 июня между супругами возникла ссора, в ходе которой 33-летняя женщина выбежала во двор, взяла из машины пистолет мужа, вернулась в дом, закрылась в комнате на втором этаже и выстрелила себе в голову.

Следствие продолжается, однако полученные результаты ряда экспертиз подтверждают, что женщина совершила самоубийство.

Напомним, обыски у экс-главы Одесского облсовета: СБУ разоблачила коррупционную схему.