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28 декабря 2020, 15:26 6

НАПК предупредило о возможных задержках со спецпроверками из-за местных выборов

28 декабря 2020, 15:26 6
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Спецпроверка проводится в отношении избранных на должности в органах местного самоуправления
Спецпроверка проводится в отношении избранных на должности в органах местного самоуправления
Фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предупреждает о возможных задержках с обработкой запросов на проведение спецпроверок, поскольку из-за установления результатов местных выборов их количество возросло в четыре раза.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК, пишет RegioNews.

"В декабре к НАЗК поступило 3406 запросов на получение информации для проведения специальной проверки, из которых 2608 уже проработаны, что более чем в 4 раза превышает соответствующий показатель за декабрь 2019 года (827 спецпроверок). Существенный рост количества запросов связано с установлением результатов местных выборов", - отметили в НАПК.

Там добавили, что спецпроверка, в частности проводится в отношении избранных на должности в органах местного самоуправления, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, или должности с повышенным коррупционным риском.

Напомним, ранее в НАПК сказали, когда в Украине может заработать портал для сообщения о коррупции.

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