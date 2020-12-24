У Зеленского исправили заявление о "Большом строительстве" после обвинений в манипуляции

Перед этим в Офисе президента сообщили, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка" главным позитивным событием 2020 года

Перед этим в Офисе президента сообщили, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка" главным позитивным событием 2020 года

Фото: из открытых источников

Офис президент исправил заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка" президента Владимира Зеленского главным позитивным событием года после заявления социологов о манипуляции.

Исправленное ​​заявление размещено на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Там отмечается, что новость содержит исправления - изменили заголовок, первый и второй абзацы. В Офисе Зеленского извинились за неточность.

Перед этим Офис президента со ссылкой на социологический опрос Фонда "Демократические инициативы" им. И.Кучерива и КМИС сообщил, что 93% опрошенных украинцев назвали "Большое строительство" главным позитивным событием 2020 года.

По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большая стройка" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большая стройка" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в сообщении ОП.

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил Офис президента в манипуляции социологическими данными. Он заявил, что на самом деле "Большую стройку" отметили лишь 11,3% опрошенных.

Из этих 11,3% респондентов положительно оценили программу 93%. Гарань утверждает, что таким образом происходит манипуляция общественным мнением и введение в заблуждение президента.

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