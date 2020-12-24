У Зеленського виправили заяву про "Велике будівництво" після звинувачень в маніпуляції

Перед цим в Офісі президента повідомили, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року

Перед цим в Офісі президента повідомили, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року

Фото: із відкритих джерел

Офіс президент виправив заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського головною позитивною подією року після заяви соціологів про маніпуляції.

Виправлена заява розміщена на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Там зазначається, що новина містить виправлення – змінили заголовок, перший та другий абзаци. В Офісі Зеленського перепрошують за неточність.

Перед цим Офіс президента із посиланням на соціологічне опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва та КМІС повідомив, що 93% опитаних українців назвали "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року.

За уточненою інформацією від Фонду "Демократичні ініціативи", програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. "Велике будівництво" – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно", - йдеться в повідомленні ОП.

Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань звинуватив Офіс президента в маніпуляції соціологічними даними. Він заявив, що насправді "Велике будівництво" відзначило лише 11,3% опитаних.

Із цих 11,3% респондентів позитивно оцінили програму 93%. Гарань стверджує, що у такий спосіб відбувається маніпуляція громадською думкою і введення в оману президента.

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