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22 декабря 2020, 21:22 6

ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 50-м округе на Донетчине

22 декабря 2020, 21:22 6
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Фото ЦИК
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Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Избранный в 50-м избирательном округе внефракционный народный депутат Руслан Требушкин, по результатам октябрьских местных выборов, стал городским головой Покровска.

В комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Г.В., избранного в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), по личному заявлению. Поэтому комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года, – говорится в сообщении ЦИК.

Избирательный процесс промежуточных выборов начинается 27 января 2021 года, добавили в ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 декабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина.

выборы ЦИК нардеп Донецкая область Верховная Рада
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