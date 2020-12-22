ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 50-м округе на Донетчине

Избранный там нардеп Требушкин стал мэром Покровска и сложил депутатские полномочия

Избранный там нардеп Требушкин стал мэром Покровска и сложил депутатские полномочия

Фото ЦИК

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК. Избранный в 50-м избирательном округе внефракционный народный депутат Руслан Требушкин, по результатам октябрьских местных выборов, стал городским головой Покровска. В комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Г.В., избранного в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), по личному заявлению. Поэтому комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года, – говорится в сообщении ЦИК. Избирательный процесс промежуточных выборов начинается 27 января 2021 года, добавили в ЦИК. Напомним, ранее сообщалось, что 16 декабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина.

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