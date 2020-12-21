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21 декабря 2020, 11:57 101

Работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области

21 декабря 2020, 11:57 101
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Они непрерывно ходят пешеходными переходами на 4 автомобильных дорогах области
Они непрерывно ходят пешеходными переходами на 4 автомобильных дорогах области
Фото: Facebook
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В Кировоградской области работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината перекрыли трассы с требованием погасить долги по зарплатам и вывести предприятия из простоя.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

По его словам, на бессрочную акцию протеста вышли трудовые коллективы шахт "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская" (ГП "ВостГОК").

Началась бессрочная акция протеста ... с требованиями погасить 83 млн грн зарплатной задолженности и вывести предприятие из режима простоя - работники госпредприятия перекрывают трассы в Кировоградской области", - сообщил Волынец.

Как сообщает "Суспільне", шахтеры бастуют на трассе Александровка-Кропивницкий-Николаев, а также возле села Федоровка Кропивницкого района Кировоградской области.

Протестующие ходят пешеходными переходами. Акция началась в 9:00 21 декабря, в ней принимают участие около 100 человек.

Участники хотели жечь автомобильные шины, однако полицейские не позволили. Всего перекрыли движение по 4 дорогам.

Напомним, на Кировоградщине бастуют шахтеры: перекрыли дороги и требуют выплаты зарплат.

шахтеры протест митинг полиция Кировоградская область акция
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