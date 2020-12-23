Депутаты Кировоградского облсовета поддержали обращение шахтеров к Кабмину

Шахтеры требуют погасить задолженности предприятия

Шахтеры требуют погасить задолженности предприятия

Фото Утренний город

По состоянию на сегодня госпредприятие ВостГОК имеет долга более ста миллионов гривен по электроэнергии. Об этом заявили шахтеры во время второго заседания первой сессии Кировоградского областного совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Утренний огород.

Сейчас ВостГОК выведен в простой. Предприятие добывает уран, три урановые шахты расположены на Кировоградщине. Воды из пустот и горизонтов в шахтах сейчас откачиваются, эти воды являются радионуклидными.

Также у предприятия есть задолженность по электроэнергии более ста миллионов. Средств для погашения долгов нет. Области грозит экологическое бедствие: если радионуклидные воды поднимутся до уровня грунтовых - у населения не будет питьевой воды, заразятся почвы. Предприятие имеет стратегическое значение для государства и его энергетической независимости.

Мы хотим донести до власти, что нужно поддержать работу предприятия. , - заявляют горняки.

Депутаты поддержали обращение шахтеров к Кабмину.

Председатель ОГА Андрей Назаренко со своей стороны напомнил, что имел встречу с президентом и премьер-министром и говорил о проблеме задолженности заработной платы шахтерам. Денис Шмигаль пообещал до конца недели погасить горнякам задолженность по зарплате. Первый транш в 50 млн грн. уже зашел.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кировоградщине шахтеры уже третьи сутки перекрывают автодороги.