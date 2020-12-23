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23 декабря 2020, 16:46 102

Старух не рекомендует ехать Зеленскому в Запорожье

23 декабря 2020, 16:46 102
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Об этом новый глава Запорожской ОГА Александр Старух сказал, выступая в Запорожском облсовете
Об этом новый глава Запорожской ОГА Александр Старух сказал, выступая в Запорожском облсовете
Фото Акцент
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Александр Старух сказал, что не будет рекомендовать ехать в Запорожье главе государства. Виною тому — конфликт в областном совете.

Об этом сказал Александр Старух, выступая в Запорожском облсовете, передаёт RegioNews.

Он напомнил, что на завтра в Запорожье запланирован визит президента Владимира Зеленского. Однако, тут же заявил, что не будет рекомендовать ехать в Запорожье главе государства. Виною тому — конфликт в областном совете.

Завтра у нас запланирован визит президента. Понятно, что мы не будем рекомендовать президента в конфликт. Это будет очень некрасиво для нашей области — заявил он.

Очевидно, что он имел ввиду противостояние депутатов вокруг назначения главы облсовета. Часть депутатов считает, что Виталий Боговин занял эту должность незаконно.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря Боговин анонсировал приезд президента, а сегодня он же представил депутатам в Запорожье нового главу ОГА.

Владимир Зеленский облсовет ОГА Запорожье Виталий Боговин Александр Старух
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