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23 декабря 2020, 15:28 182

Правительство согласовало назначение заместителей глав четырех ОГА

23 декабря 2020, 15:28 182
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Во время заседания Кабмин осуществил ряд кадровых назначений
Во время заседания Кабмин осуществил ряд кадровых назначений
Фото: Кабмин
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Сегодня, 23 декабря во время заседания Кабинета Министров члены правительства согласовали назначение заместителей глав Луганской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областных государственных администраций (ОГА).

Об этом в Telegram сообщил народный депутат и представитель Кабинета Министров в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.

Так, на сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за согласование назначения Алексея Смирнова первым заместителем главы Луганской ОГА (Областной военно-гражданской администрации).

Также согласовали кандидатуры Анны Колесник на должность первого заместителя главы Сумской ОГА, и Вячеслава Печененко - на должность его заместителя.

Олег Муратов станет заместителем председателя Одесской облгосадминистрации. Кроме того, было согласовано назначение Сергея Тюрина первым заместителем главы Хмельницкой администрации.

Напомним, 16 декабря Кабмин согласовал назначение Андрея Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА.

Также мы сообщали, что Кабмин уволил ряд чиновников в государственных ведомствах.

Кабмин назначение кадры заседание ОГА
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