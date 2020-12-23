В Чернигове депутаты не смогли провести сессию областного совета

Большинство депутатов облсовета не явились на заседание

Большинство депутатов облсовета не явились на заседание

Фото: suspilne

В Чернигове депутаты не смогли провести внеочередную сессию областного совета восьмого созыва, которая должна была состояться сегодня, 23 декабря в 12:00.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Как сообщила перед началом заседания председатель областного совета Елена Дмитренко, в зале зарегистрировался лишь 31 депутат.

По ее словам, из-за отсутствия кворума заседание не состоялось, его перенесли на 28 декабря.

Известно, что во время прошлой учредительной сессии облсовета депутаты пяти оппозиционных фракций - "Наш край", "За будущее", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ, не собирались регистрироваться. Это 30 депутатов из 64.

В коалиции, в которую входят депутаты от партий "Слуга народа", "Радикальная партия Ляшко" и "Родной дом" заболели трое депутатов, поэтому они не могут принять участие в сессии.

Напомним, из-за похорон Кернеса в Чернигове перенесут сессию городского совета.

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