Ивано-Франковский облсовет просит Кабмин выделить обещанные на ликвидацию последствий наводнения средства

Сессия обратилась к правительству

Сессия обратилась к правительству

Фото Прикарпатская информационная корпорация

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на kurs.if.ua.

4 ноября Распоряжением Кабинета Министров было предусмотрено выделение 262 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в июне 2020 года на территории Прикарпатья.

На сессии областного совета председатель бюджетной комиссии облсовета Назарий Иванов сообщил, что на сегодняшний день из указанной суммы в область поступило только 87 млн грн.

Учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с окончанием бюджетного периода и зимние погодные условия, областной совет просит Кабмин срочно обеспечить финансирование из резервного фонда государственного бюджета средств в сумме 175 млн гривен для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в июне 2020 года на территории Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин выделил более 260 млн грн на преодоление последствий июньского наводнения на Прикарпатье.