Депутаты Волынского облсовета пожаловались президенту и Кабмину на главу ОГА

Обращение к центральной власти составили на заседании одной из комиссий облсовета

Обращение к центральной власти составили на заседании одной из комиссий облсовета

Фото: сайт Волынского облсовета

Сегодня на заседании постоянной комиссии по вопросам депутатской деятельности, местного самоуправления, защиты прав человека, законности, борьбы с преступностью и коррупцией депутаты рассмотрели обращение относительно поведения председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Волынского облсовета.

Постоянная комиссия по вопросам депутатской деятельности, местного самоуправления, защиты прав человека, законности, борьбы с преступностью и коррупцией рекомендовала председателю областного совета Григорию Недопаду "направить обращение депутатов относительно недостойного поведения председателя Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйка Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Национальному агентству по вопросам государственной службы".

Речь идет о ситуации, когда Юрий Погуляйко отказался отчитываться по требованию депутатов, а после выражения ему недоверия явился на сессию и очень эмоционально разговаривал с депутатами.

Обращение подписали депутаты областного совета Орест Маховский (фракция "За майбутне"), Александр Пирожик (фракция "Свобода") и Сергей Котюк (фракция "Батькивщина").

Такое поведение главы ОГА является крайне недопустимым и нарушает все нормы и принципы этики государственной службы, основывающиеся на положениях Конституции Украины и пункта 5 раздела II приказа Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 05 августа 2016 года № 158 "Об утверждении Общих правил этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления", - говорится в обращении.

Депутаты напоминают, что согласно упомянутых документов, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления при исполнении своих должностных обязанностей "обязаны неукоснительно придерживаться общепризнанных этических норм поведения, быть доброжелательными и вежливыми, придерживаться высокой культуры общения (не допускать использование нецензурной лексики, повышенной интонации), с уважением относиться к правам, свободам и законным интересам человека и гражданина, объединений граждан, других юридических лиц, не проявлять своеволие или безразличие к их правомерным действиям и требованиям".

Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, должны предотвращать возникновение конфликтов в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными", - цитируем текст обращения.

В обращении депутаты требуют дать правовую и политическую оценку действиям председателя Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйко, а также принять решение об отставке председателя Волынской областной государственной администрации в связи с выражением ему недоверия двумя третями депутатов от общего состава областного совета, совершением действий, порочащих исполнительную ветвь власти в области.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА.