Зеленский оценит деятельность Венедиктовой после ее отчета

Окончательных выводов еще нет, но активизация работы генпрокурора уже заметна

Окончательных выводов еще нет, но активизация работы генпрокурора уже заметна

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе за 2020 год.

Об этом сообщила прессекретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

Мендель рассказала, когда президент сможет сделать выводы относительно генпрокурора, которой он ранее дал время до конца 2020-го, чтобы увидеть результат в борьбе с коррупцией.

Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано, - сказала Мендель.

В то же время она добавила, что "общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой".

Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры. Однако качественную оценку деятельности генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Ирина Венедиктова представит отчет о своей деятельности в этом году, - пояснила прессекретарь президента.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря под ОП активисты требовали отставки Венедиктовой и зама Ермака Татарова.