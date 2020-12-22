Зеленский оценит деятельность Венедиктовой после ее отчета
Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе за 2020 год.
Об этом сообщила прессекретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.
Мендель рассказала, когда президент сможет сделать выводы относительно генпрокурора, которой он ранее дал время до конца 2020-го, чтобы увидеть результат в борьбе с коррупцией.
Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано, - сказала Мендель.
В то же время она добавила, что "общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой".
Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры. Однако качественную оценку деятельности генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Ирина Венедиктова представит отчет о своей деятельности в этом году, - пояснила прессекретарь президента.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря под ОП активисты требовали отставки Венедиктовой и зама Ермака Татарова.