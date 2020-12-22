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22 декабря 2020, 14:24 34

Зеленский оценит деятельность Венедиктовой после ее отчета

22 декабря 2020, 14:24 34
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Окончательных выводов еще нет, но активизация работы генпрокурора уже заметна
Окончательных выводов еще нет, но активизация работы генпрокурора уже заметна
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе за 2020 год.

Об этом сообщила прессекретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

Мендель рассказала, когда президент сможет сделать выводы относительно генпрокурора, которой он ранее дал время до конца 2020-го, чтобы увидеть результат в борьбе с коррупцией.

Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано, - сказала Мендель.

В то же время она добавила, что "общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой".

Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры. Однако качественную оценку деятельности генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Ирина Венедиктова представит отчет о своей деятельности в этом году, - пояснила прессекретарь президента.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря под ОП активисты требовали отставки Венедиктовой и зама Ермака Татарова.

Ирина Венедиктова президент увольнение отчет Юлия Мендель
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