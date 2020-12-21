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21 декабря 2020, 14:22 29

В Раде предлагают запретить восстановление водоснабжения в Крыму

21 декабря 2020, 14:22 29
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Речь идет о запрете водоснабжения в оккупированный Крыму до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом
Речь идет о запрете водоснабжения в оккупированный Крыму до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет водоснабжения в оккупированный Крым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Как пишет RegioNews, автором законодательной инициативы №4526 выступил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Так, он в своем Facebook отметил, что в Крыму с каждым днем усиливается "водный кризис" и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины.

"Вместе с этим в открытом доступе есть информация, что собственные водные ресурсы Крыма составляют примерно 910 млн куб. м в год, а в особо засушливые годы – до 430 млн куб. м. Согласно данным государственного учета водопользования, на питьевые и бытовые потребности жителей Крыма ежегодно использовалось около 101-105 млн куб. м воды", — прокомментировал нардеп.

Он отмечает, что на самом деле "вода нужна государству-окупанту в большей степени для обеспечения развития промышленности и военных баз, ведь Россия продолжает увеличивать количество техники и военного контингента на полуострове".

"Украине надо установить ограничение водоснабжения в Крыму, оно может осуществляться исключительно при условии восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", — написал Гончаренко и добавил, что закрепить эти нормы в действующем законодательстве является целью его законопроекта.

Подал в Раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крыму до восстановления суверенитета Украины над...

Posted by Алексей Гончаренко on Monday, December 21, 2020

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что реинтеграция Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом.

Украина вода Крым нардепы законопроект
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