Україна направить гумконвої з цистернами в Крим у випадку катастрофи з водою, - Резніков

Відновлення повноцінної подачі води можливе після деокупації Криму

Відновлення повноцінної подачі води можливе після деокупації Криму

Фото: із відкритих джерел

В разі виникнення гуманітарної катастрофи Україна буде доставляти воду у цистернах мешканцям окупованого Криму.

Про це в інтерв'ю "Суспільному” заявив перший віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

За його словами, відновлення повноцінної подачі води можливе лише у разі деокупації півострова. У випадку, якщо ООН заявить про гуманітарну катастрофу в Криму, Україна буде постачати воду у цистернах.

Коли гуманітарна місія ООН вийде і скаже, що цивільне населення потерпає, тоді буде направлено гуманітарні конвої, вода в цистернах, під контролем гуманітарних місій", - сказав Резніков.

Він додав, що Україна не буде поїти водою російські окупаційні військові бази, і без них запасів питної води для мирного населення достатньо.

Нагадаємо, у Раді пропонують заборонити відновлення водопостачання до Криму.