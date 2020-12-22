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22 грудня 2020, 12:00 34

Україна направить гумконвої з цистернами в Крим у випадку катастрофи з водою, - Резніков

22 грудня 2020, 12:00 34
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Відновлення повноцінної подачі води можливе після деокупації Криму
Відновлення повноцінної подачі води можливе після деокупації Криму
Фото: із відкритих джерел
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В разі виникнення гуманітарної катастрофи Україна буде доставляти воду у цистернах мешканцям окупованого Криму.

Про це в інтерв'ю "Суспільному” заявив перший віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

За його словами, відновлення повноцінної подачі води можливе лише у разі деокупації півострова. У випадку, якщо ООН заявить про гуманітарну катастрофу в Криму, Україна буде постачати воду у цистернах.

Коли гуманітарна місія ООН вийде і скаже, що цивільне населення потерпає, тоді буде направлено гуманітарні конвої, вода в цистернах, під контролем гуманітарних місій", - сказав Резніков.

Він додав, що Україна не буде поїти водою російські окупаційні військові бази, і без них запасів питної води для мирного населення достатньо.

Нагадаємо, у Раді пропонують заборонити відновлення водопостачання до Криму.

вода Крим окупація ООН Олексій Резніков гумконвой
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