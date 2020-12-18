Оккупанты сегодня четыре раза обстреляли наши позиции на Донбассе

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали

Фото из открытых источников

В течение текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, на Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Возле этого же населенного пункта враг во второй раз за несколько недель прибег к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты забросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2.

"Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сперва применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже – подствольный гранатомет. В то же время на всех других участках линии разграничения ситуация остается спокойной", - сообщили на передовой.

Отмечается, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

"Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага", - отметили в штабе.

Напомним, 17 декабря на Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего.