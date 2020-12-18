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Оккупанты сегодня четыре раза обстреляли наши позиции на Донбассе
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18 декабря 2020, 18:11 3

Оккупанты сегодня четыре раза обстреляли наши позиции на Донбассе

18 декабря 2020, 18:11 3
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Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали
Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали
Фото из открытых источников
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В течение текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, на Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Возле этого же населенного пункта враг во второй раз за несколько недель прибег к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты забросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2.

"Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сперва применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже – подствольный гранатомет. В то же время на всех других участках линии разграничения ситуация остается спокойной", - сообщили на передовой.

Отмечается, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

"Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага", - отметили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, December 18, 2020

Напомним, 17 декабря на Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего.

Донбасс ООС Украина война оккупация
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