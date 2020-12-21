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21 декабря 2020, 12:06 1

Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики

21 декабря 2020, 12:06 1
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Фото из открытых источников
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Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Как пишет RegioNews, в реестре НАПК она была зарегистрирована в понедельник утром.

В документе указано, что в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Напомним, 17 декабря нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером. После этого в "Слуге народа" объяснили, почему нардепы не проголосовали за Витренка.

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