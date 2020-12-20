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20 декабря 2020, 16:10 243

На Запорожье депутат городского совета от "Слуги народа" сложил мандат

20 декабря 2020, 16:10 243
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Причиной своего поступка депутат назвал попытки новоизбранной рады найти компромисс с нардепом от "ОПЗЖ"
Причиной своего поступка депутат назвал попытки новоизбранной рады найти компромисс с нардепом от "ОПЗЖ"
Фото: Бердянськ 24
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Новоизбранный депутат Бердянского городского совета на Запорожье Антон Пшеничный сложил мандат из-за попытки новоизбранной рады найти взаимопонимание с нардепом от «ОПЗЖ» Александром Пономаревым.

Об этом сам Пшеничный сообщил изданию Бердянск 24, пишет RegioNews.

Сформированное большинство в городском совете не дает возможности реально повлиять на утверждение тех или иных вопросов. Поэтому в дальнейшем буду отстаивать свои убеждения как общественный активист, – пояснил Пшеничный.

Как сообщила лидер фракции "Слуга народа" в Бердянском горсовете Виктория Галицина, депутатский мандат получит следующая в партийном списке Дарья Литвиченко.

Справка: Пшеничный – ветеран АТО, побратим убитого в Бердянске Виталия Олешко ("Сармата"). В эту пятницу бердянские ветераны принимали участие в митинге под областным советом, где выступали против созданной коалиции во главе с "ОПЗЖ" и против выбранного ею председателя облсовета.

Бердянский городской совет после местных выборов, по сути, остался под контролем "теневого хозяина" региона Александра Пономарева.

Напомним, четверо депутатов Запорожского областного совета вышли из партии "Слуга народа" после конфликта вокруг новоизбранного председателя совета Виталия Боговина.

Запорожская область Запорожье Бердянск горсовет депутат Слуга народа
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