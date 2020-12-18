Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской ОГА

Ранее его назначение на эту должность согласовал Кабинет Министров

Ранее его назначение на эту должность согласовал Кабинет Министров

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Соответствующий указ №577/2020 Владимир Зеленский подписал сегодня, 18 декабря.

Справка: Александр Старух родился в 1973 году в Запорожье, историк по образованию, кандидат исторических наук, окончил Запорожский государственный университет. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом "За заслуги" III степени. Он занимал должность председателя Запорожской ОГА во времена президентства Виктора Ющенко с 2008 по 2010 год. Возглавляет Запорожскую областную организацию партии "Батькивщина". Был избран депутатом Запорожского областного совета.

Напомним, 16 декабря Кабмин согласовал назначение на должность главы Запорожской ОГА Александра Старуха, на заседании правительства также согласовали увольнение председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина.