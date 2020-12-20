Украли 20 тысяч долларов: в Одесской области полицейский с товарищем ограбили женщину

Полицейскому уже сообщено о подозрении в грабеже

Полицейскому уже сообщено о подозрении в грабеже

Фото из открытых источников

Следователи ГБР сообщили о подозрении полицейскому одного из секторов Овидиопольского отдела полиции ГУ Нацполіції в Одесской области, который вместе с другом ограбил женщину.

Об этом сообщили в ГБР, пишет RegioNews.

Утром 17 декабря 2020 года на территории жилого массива "Радужный" Овидиопольского района Одесской области двое граждан ограбили женщину, которая вместе с сестрой ждала своего брата, ушедшего за машиной.

Достоверно зная, что у потерпевшей при себе большие деньги, о чем правоохранитель узнал от общих знакомых, полицейский с товарищем ударили женщину по лицу и воспользовались газовым баллончиком.

Однако, брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из грабителей, которым оказался 20-летний полицейский.

Другому нападавшему удалось скрыться с места происшествия, однако его личность уже установлена, он находится в розыске.

Похищенные деньги вернули владелице.

Полицейскому уже сообщено о подозрении. Гражданскому лицу будет сообщено о подозрении в ближайшее время.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, сегодня в Славянске Донецкой области неизвестный преступник убил 56-летнего мужчину, его гражданскую жену и тещу.