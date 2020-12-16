На Кировоградщине бастуют шахтеры: перекрыли дороги и требуют выплаты зарплат

Акция продлится весь день, сообщают работники шахт

Акция продлится весь день, сообщают работники шахт

Фото: Facebook

Горняки шахты "ВостГОК", что находится в Кировоградской области перекрыли три дороги национального значения, протестуя против приостановки работы урановых шахт и невыплаты зарплат.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

На Кировоградщине началась акция протеста трудовых коллективов шахт "Смолинской", "Новоконстантиновской" и "Ингульской", добывающих урановую руду, Желтоводской площадки", - отметил Волынец.

Он добавил, что утром перекрыты для движения автотранспорта трассы: Кропивницкий-Киев, Кропивницкий-Николаев, Кропивницкий-Кривой Рог.

Протестующие пропускают общественный транспорт, спецтехнику и автомобили, в которых есть маленькие дети.

Протестующие обращаются к властям с двумя требованиями: погасить 143 млн грн зарплатной задолженности и обеспечить устойчивую работу структурных подразделений шахт "ВостГОК".

Напомним, 14 декабря сообщалось, что работники урановых шахт Кировоградщины, которые входят в состав Восточного горно-обогатительного комбината, готовятся к масштабным акциям протеста.