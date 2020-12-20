На Львовщине начали выплачивать долги шахтерам за октябрь и ноябрь

В область поступили средства по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли"

В область поступили средства по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли"

Фото: ІА "Вчасно"

Львовская область получила более 200 млн грн из государственного бюджета на выплату зарплаты шахтерам.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает RegioNews.

Финансовый ресурс в сумме 219 млн грн направили на выплату заработной платы горнякам ГП "Львовуголь". Средства уже поступают на лицевые счета работников, - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этим средствам 100% выплатят заработную плату всем работникам госпредприятия за октябрь и ноябрь 2020 года.

Напомним, что в ноябре ВРУ поддержала решение об изменениях к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Ими предусматривалось выделение 1,4 млрд грн на выплату зарплаты шахтерам до конца года и погашения задолженности перед горняками.

9 декабря первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик встретился с руководителями шахт и профсоюзов Львовщины. Задолженность по заработной плате шахтерам Львовщины должны погасить из государственного бюджета и от реализации продукции.