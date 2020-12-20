15:09  20 декабря
Голливуд и Диснейленд: Зеленский рассказал, чем хочет порадовать украинцев
11:24  20 декабря
В Донецкой области забросали краской билборды бывшего советника РНБО Сивохо
09:54  20 декабря
Оккупанты семь раз нарушили тишину на Донбассе
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2020, 14:36 18

На Львовщине начали выплачивать долги шахтерам за октябрь и ноябрь

20 декабря 2020, 14:36 18
Читайте також українською мовою
В область поступили средства по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли"
В область поступили средства по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли"
Фото: ІА "Вчасно"
Читайте також
українською мовою

Львовская область получила более 200 млн грн из государственного бюджета на выплату зарплаты шахтерам.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает RegioNews.

Финансовый ресурс в сумме 219 млн грн направили на выплату заработной платы горнякам ГП "Львовуголь". Средства уже поступают на лицевые счета работников, - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этим средствам 100% выплатят заработную плату всем работникам госпредприятия за октябрь и ноябрь 2020 года.

Напомним, что в ноябре ВРУ поддержала решение об изменениях к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Ими предусматривалось выделение 1,4 млрд грн на выплату зарплаты шахтерам до конца года и погашения задолженности перед горняками.

9 декабря первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик встретился с руководителями шахт и профсоюзов Львовщины. Задолженность по заработной плате шахтерам Львовщины должны погасить из государственного бюджета и от реализации продукции.

Львовщина шахтеры зарплаты долги бюджетные деньги
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Львовщине в масштабном ДТП пострадали десять человек
18 декабря 2020, 11:59
Зарплаты учителей и медиков в следующем году вырастут на четверть - Шмыгаль
16 декабря 2020, 16:50
На Кировоградщине бастуют шахтеры: перекрыли дороги и требуют выплаты зарплат
16 декабря 2020, 13:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Все публикации »
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Все блоги »