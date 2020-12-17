В "Слуге народа" объяснили, почему Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера

Арахамия считает, что Витренко недостаточно пообщаося с депутатами

Арахамия считает, что Витренко недостаточно пообщаося с депутатами

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Такое мнение он высказал в комментарии журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"У него, я считаю, что была ошибка. Обычно, когда министра, особенно, вице-премьера, такого важного министра назначают, то он должен делать встречи со всеми фракциями... Сказать о своем курсе, что он будет делать, в первую очередь, и так далее", - сказал Арахамия.

В то же время, отметил он, этого не произошло. Арахамия объясняет это нехваткой времени перед завершением в этом году пленарной работы Верховной Рады.

"Учитывая это, этого не произошло. И очень многие депутаты вообще чувствуют себя немного обиженными, что они не имели нормальной возможности и доступа к телу, как говорится, чтобы пообщаться и так далее. Я считаю, что это отняло примерно 20-30% голосов", - сказал Арахамия.

По его мнению, в январе может вновь произойти попытка назначения Витренко.

"За этот период можно повстречаться, пообщаться. И, я думаю, можно выносить еще раз", - подытожил он.

В то же время на уточнение, есть ли альтернативные кандидатуры на должность в Министерство энергетики, Арахамия отметил: "Пока нет. Насколько мне известно, что будем пробовать все же мобилизовать голоса за Витренко".

Напомним, что сегодня нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.