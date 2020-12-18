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18 декабря 2020, 12:59 23

Кабмин поручил министру Петрашко назначить нового главу Госрезерва

18 декабря 2020, 12:59 23
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Это означает, что назначение будет проведено без конкурса
Это означает, что назначение будет проведено без конкурса
Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить председателя Государственного агентства резерва, а также его первого заместителя.

Соответствующие распоряжения №1571-р и №1572-р от 16 декабря обнародованы на правительственном портале, пишет RegioNews.

В распоряжениях сказано, что глава Госрезерва и его заместитель будут назначены путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

При этом Петрашко определено уполномоченным лицом для проведения собеседования.

Ранее сообщалось, что Рада планирует уволить министра экономики Петрашко.

Кабмин Украина министр правительство
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