Кабмин поручил министру Петрашко назначить нового главу Госрезерва
Это означает, что назначение будет проведено без конкурса
Это означает, что назначение будет проведено без конкурса
Кабинет министров Украины поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить председателя Государственного агентства резерва, а также его первого заместителя.
Соответствующие распоряжения №1571-р и №1572-р от 16 декабря обнародованы на правительственном портале, пишет RegioNews.
В распоряжениях сказано, что глава Госрезерва и его заместитель будут назначены путем заключения контракта о прохождении государственной службы.
При этом Петрашко определено уполномоченным лицом для проведения собеседования.
Ранее сообщалось, что Рада планирует уволить министра экономики Петрашко.
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