10:36  17 декабря
Вместо Кернеса функции мэра Харькова сможет исполнять секретарь горсовета - ОПОРА
09:24  17 декабря
Главой РГА на Житомирщине назначили бывшего следователя
13:01  17 декабря
Закарпатская обларада приняла бюджет на 2021 год
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2020, 11:01 59

Комитет ВР не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

17 декабря 2020, 11:01 59
Читайте також українською мовою
"За" проголосовало только 10 депутатов из 22
"За" проголосовало только 10 депутатов из 22
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом сообщил председатель комитета Андрей Герус, передает RegioNews.

10 за из 22 присутствующих. Решение не принято", – сообщил Герус.

Члены комитета решили принять к сведению доклад Витренко и передать вопрос о его назначении на рассмотрение сессионного зала Рады.

Согласно повестке дня, рассмотрение кандидатуры Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики планируется в четверг, 17 декабря.

Ранее сообщалось, что "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" не будут поддерживать Витренко на пост министра энергетики.

ВР министр должность энергетика комитет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »