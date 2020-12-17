Комитет ВР не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики
"За" проголосовало только 10 депутатов из 22
"За" проголосовало только 10 депутатов из 22
Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.
Об этом сообщил председатель комитета Андрей Герус, передает RegioNews.
10 за из 22 присутствующих. Решение не принято", – сообщил Герус.
Члены комитета решили принять к сведению доклад Витренко и передать вопрос о его назначении на рассмотрение сессионного зала Рады.
Согласно повестке дня, рассмотрение кандидатуры Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики планируется в четверг, 17 декабря.
Ранее сообщалось, что "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" не будут поддерживать Витренко на пост министра энергетики.
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