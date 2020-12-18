16:42  18 декабря
В Одесском облсовете продолжают бить стёкла и блокировать трибуну
17:02  18 декабря
Тело Кернеса доставят в Украину 21 декабря, его похоронят в среду - горсовет
08:12  18 декабря
На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2020, 12:41 1938

В мэрии Харькова объяснили, почему сократили траур по Кернесу

18 декабря 2020, 12:41 1938
Читайте також українською мовою
Третий день траура решили перенести на день похорон
Третий день траура решили перенести на день похорон
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заверил, что третий день траура по городскому главе Геннадию Кернесу не отменяли, его перенесли на день похорон.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Перенесли третий день траура на день похорон", - подчеркнул Сидоренко.

По его словам, когда состоятся похороны Геннадия Кернеса, все еще неизвестно.

Ранее на сайте горсовета было опубликовано распоряжение Терехова, согласно которому траур объявлялся на 17, 18 и 19 декабря.

Напомним, Геннадий Кернес умер в клинике "Шарите" в ночь на 17 декабря. Ему был 61 год. По предварительным данным, мэра похоронят в Харькове скорее всего 21-22 декабря.

мэр Харьков траур Геннадий Кернес похороны
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »