В мэрии Харькова объяснили, почему сократили траур по Кернесу
Третий день траура решили перенести на день похорон
Третий день траура решили перенести на день похорон
Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заверил, что третий день траура по городскому главе Геннадию Кернесу не отменяли, его перенесли на день похорон.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Перенесли третий день траура на день похорон", - подчеркнул Сидоренко.
По его словам, когда состоятся похороны Геннадия Кернеса, все еще неизвестно.
Ранее на сайте горсовета было опубликовано распоряжение Терехова, согласно которому траур объявлялся на 17, 18 и 19 декабря.
Напомним, Геннадий Кернес умер в клинике "Шарите" в ночь на 17 декабря. Ему был 61 год. По предварительным данным, мэра похоронят в Харькове скорее всего 21-22 декабря.
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