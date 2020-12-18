В мэрии Харькова объяснили, почему сократили траур по Кернесу

Третий день траура решили перенести на день похорон

Третий день траура решили перенести на день похорон

Фото: из открытых источников

Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заверил, что третий день траура по городскому главе Геннадию Кернесу не отменяли, его перенесли на день похорон.

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