У Зеленского прокомментировали информацию о подготовке подозрения Татарову

Татарова обвиняют в причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася

Татарова обвиняют в причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася

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Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Он заявил, что в связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, позволяет себе тезис о том, что "Уголовный процессуальный кодекс - это не пособие по PR".

Также Смирнов, как и Олег Татаров, вспомнил о "сведении личных счетов между отдельными людьми".

Любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатления о сведении личных счетов между отдельными людьми", - написал Смирнов.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".