Стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в январе

41% выступает против введения локдауна

41% выступает против введения локдауна

Фото: Рixabay

Решение Кабинета министров ввести жесткий карантин с 8 января поддерживают 56% украинцев, 41% выступают против этого.

Об этом свидетельствуют результаты опросы социологической группы "Рейтинг", проведенного 12-14 декабря 2020 года, пишет RegioNews.

"56% поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% - против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна снизится, 45% - имеют противоположное мнение", – говорится в сообщении.

При этом 63% опрошенных поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина, а 35% - не поддерживают.

Больше 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамках жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе (четверть против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% - против), детсадов - 48% (47% - против).

Меньше всего граждан поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

Согласно опросу, 76% респондентов хорошо осведомлены, что правительство приняло решение ввести жесткий карантин (локдаун) с 8 по 24 января 2021года, 20% - что-то слышали об этом, 4% - не знают.

Напомним, с 19 декабря в Украине будут действовать новые карантинные ограничения.