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10 декабря 2020, 21:40 13

Суд продлил подозреваемым в убийстве Шеремета меры пресечения до 7 февраля

10 декабря 2020, 21:40 13
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Фигуранта дела Андрея Антоненко оставили под стражей
Фигуранта дела Андрея Антоненко оставили под стражей
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года.

Решение огласила судья Оксана Голуб, передает RegioNews.

Это заседание было последним перед первой годовщиной ареста фигурантов дела и первым за последние 1,5 месяца. На заседание были допущены только представители СМИ, судьи, присяжные, представители обвинения и фигуранты дела.

В суде также заявили, что будут рассматривать дело в закрытом режиме "в связи с необходимостью обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве".

Во время заседания стороны подали 9 ходатайств. Это были, в частности, ходатайство защиты об изменении меры пресечения для обвиняемых.

Адвокаты Кузьменко требовали разрешить ей снять электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест, чтобы восстановить ее право на труд. Адвокаты Антоненко требовали изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую.

Суд решил отклонить ходатайство защитников и удовлетворить ходатайство прокуроров. Таким образом, меры для всех фигурантов дела были продлены на два месяца.

Срок действия наложенных на Яну Дугарь обязательств также был продлен до 7 февраля 2021 года.

Напомним, 7 декабря суд по делу Шеремета не отпустил Антоненко на поруки. 10 декабря суд продолжил рассмотрение при усиленных мерах безопасности, на заседание явился новый адвокат подозреваемого Андрея Антоненко.

суд Юлия Кузьменко Дело Шеремета Яна Дугарь решение Андрей Антоненко
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