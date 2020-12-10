Суд продлил подозреваемым в убийстве Шеремета меры пресечения до 7 февраля

Фигуранта дела Андрея Антоненко оставили под стражей

Фигуранта дела Андрея Антоненко оставили под стражей

Фото: из открытых источников

Сегодня, 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года.

Решение огласила судья Оксана Голуб, передает RegioNews.

Это заседание было последним перед первой годовщиной ареста фигурантов дела и первым за последние 1,5 месяца. На заседание были допущены только представители СМИ, судьи, присяжные, представители обвинения и фигуранты дела.

В суде также заявили, что будут рассматривать дело в закрытом режиме "в связи с необходимостью обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве".

Во время заседания стороны подали 9 ходатайств. Это были, в частности, ходатайство защиты об изменении меры пресечения для обвиняемых.

Адвокаты Кузьменко требовали разрешить ей снять электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест, чтобы восстановить ее право на труд. Адвокаты Антоненко требовали изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую.

Суд решил отклонить ходатайство защитников и удовлетворить ходатайство прокуроров. Таким образом, меры для всех фигурантов дела были продлены на два месяца.

Срок действия наложенных на Яну Дугарь обязательств также был продлен до 7 февраля 2021 года.

Напомним, 7 декабря суд по делу Шеремета не отпустил Антоненко на поруки. 10 декабря суд продолжил рассмотрение при усиленных мерах безопасности, на заседание явился новый адвокат подозреваемого Андрея Антоненко.