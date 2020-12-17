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17 декабря 2020, 13:59 4

В Госпотребслужбе заявили, что сейчас оснований для усиления карантина в Киеве нет

17 декабря 2020, 13:59 4
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Там считают, что введение более жестких ограничений будет необходимо в феврале
Там считают, что введение более жестких ограничений будет необходимо в феврале
Фото из открытых источников
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Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан не видит оснований для усиления карантина в Киеве сейчас. Во введении более жестких ограничений будет необходимость в феврале.

Как пишет RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, именно в феврале ожидается рост заболеваемости COVID-19.

"Нет, оснований для этого нет (усиливать карантин ранее - ред.). У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости", - сказал Рубан.

Он добавил, что сейчас ситуация в Киеве остается напряженной.

"Она напряжена из-за стабильно высокий показатель госпитализации тяжелых случаев. Но негативом является то, что меньше обращаются за медицинской помощью или через недоверие к медицине, или нежелание. То есть, занимаются люди самолечением", - отметил Рубан.

Напомним, ранее у Кличко выступили против локдауна в Киеве.

коронавирус Украина Киев карантин локдаун
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