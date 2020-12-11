Главой Кировоградского областного совета избрали кандидата от "Слуги народа”
Сегодня, 11 декабря, состоялось продолжение первой сессии Кировоградского областного совета восьмого созыва, где избрали Сергея Шульгу от партии "Слуга народа" главой облсовета.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кировоградского областного совета.
Путем тайного голосования депутаты определили председателя областного совета. Согласно результатам голосования, кандидат от "Слуги народа” Сергей Шульга получил 40 голосов. Александр Чорноиваненко из "Батькивщины” - 24.
Депутаты Кировоградского областного совета VIII созыва избрали председателем областного совета Шульгу Сергея Павловича", - говорится в сообщении.
Справка: Сергей Шульга 1972 года рождения, директор ООО "Агентство Безопасности Альфа-Центр”, заместитель директора ООО "Новомиргородский сахар”, депутат областного совета от Кировоградской областной организации политической партии "Слуга народа” (беспартийный).
Напомним, ранее сообщалось, что Кировоградскую облсовет "заминировали" во время первой сессии.