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17 декабря 2020, 16:33 14

В Черновцах после Ратуши "заминировали" и здание облсовета

17 декабря 2020, 16:33 14
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На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники
На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники
Фото Максима Шварцмана, ИА АСС
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В Черновцах на спецлинию "102" сообщили о минировании здания облсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.

В помещении облсовета продолжается первая сессия новоизбранного областного совета и депутаты подошли к вопросу голосования за кандидатов на должность председателя.

На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники. Всех работников и других присутствующих эвакуируют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах сообщили о заминировании здания горсовета.

минирование Черновцы облсовет сессия голосование
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