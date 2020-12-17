В Черновцах после Ратуши "заминировали" и здание облсовета
На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники
На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники
В Черновцах на спецлинию "102" сообщили о минировании здания облсовета.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.
В помещении облсовета продолжается первая сессия новоизбранного областного совета и депутаты подошли к вопросу голосования за кандидатов на должность председателя.
На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники. Всех работников и других присутствующих эвакуируют.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах сообщили о заминировании здания горсовета.
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