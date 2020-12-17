В Черновцах после Ратуши "заминировали" и здание облсовета

На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники

На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники

Фото Максима Шварцмана, ИА АСС

В Черновцах на спецлинию "102" сообщили о минировании здания облсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.

В помещении облсовета продолжается первая сессия новоизбранного областного совета и депутаты подошли к вопросу голосования за кандидатов на должность председателя.

На месте происшествия работают все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники. Всех работников и других присутствующих эвакуируют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах сообщили о заминировании здания горсовета.