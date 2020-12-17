"Слуга народа" и "За будущее" сорвали сессию Черкасского облсовета

Депутаты закрыли заседание, так и не рассмотрев ни одного вопроса

Депутаты закрыли заседание, так и не рассмотрев ни одного вопроса

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает местное издание 18000.com.ua, передает RegioNews.

Сессия облсовета началась с задержкой почти на час. Начало сессии планировали на 11:00, но депутаты начали регистрироваться только в 11:48. На сессии зарегистрировались 47 депутатов.

Однако депутаты не смогли утвердить повестку дня, после чего был объявлен перерыв, который затянулся почти на два часа. После этого председатель облсовета Анатолий Подгорный сообщил, что сессия облсовета переносится на следующую неделю.

Депутат областного совета Александр Радуцкий обвинил в срыве сессии партии "Слуга народа" и "За будущее". По его словам, они блокировали проведение заседания.

Блокированием занялись две политсилы, а именно: "За будущее" и "Слуга народа". Подходит к концу бюджетный год, но есть угроза, что медицинские работники, учителя, работники социальной сферы и работники госучреждений останутся без заработных плат", - написал он в Facebook.

На сессии должны быть рассмотрены следующие вопросы:

Об образовании и избрании постоянных комиссий областного совета.

Об избрании председателей постоянных комиссий.

Об образовании президиума областного совета.

О Регламенте Черкасского областного совета VIII созыва.

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Черкасского областного совета.

Напомним, 4 декабря Анатолия Подгорного избрали председателем облсовета Черкащины, он в предыдущем созыве уже занимал эту должность.