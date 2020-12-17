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17 декабря 2020, 13:40 179

В Офисе президента отреагировали на смерть Кернеса

17 декабря 2020, 13:40 179
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Там отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции
Там отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции
Фото из открытых источников
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Офис президента Украины выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса. У Зеленского отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ОП отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили.

Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такой же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе. Соболезнуем близким, семье и харьковчанам", - говорится в заявлении.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Украина Офис президента Кернес Геннадий Харьков смерти
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