В Офисе президента отреагировали на смерть Кернеса

Там отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции

Там отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции

Фото из открытых источников

Офис президента Украины выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса. У Зеленского отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. В ОП отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили. Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такой же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе. Соболезнуем близким, семье и харьковчанам", - говорится в заявлении. Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

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