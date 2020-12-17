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17 декабря 2020, 14:31 40

В Кривом Роге секретарем горсовета избрали депутата от "Слуги народа"

17 декабря 2020, 14:31 40
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Депутаты и мэр Кривого Рога приняли присягу
Депутаты и мэр Кривого Рога приняли присягу
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 17 декабря в Кривом Роге проходит заседание первой сессии новоизбранного городского совета.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Председатель Криворожской городской ТИК Валентин Орлов объявил, что официально в горсовете 8 созыва зарегистрировано 54 депутата. В начале первой сессии в зале присутствовало 50 депутатов.

Мэр Константин Павлов принял на заседании торжественную присягу, председатель ТИК вручил ему удостоверение городского головы, а экс-мэр Юрий Вилкул - атрибуты городского головы, булаву и геральдические знаки.

Депутаты городского совета торжественно приняли присягу, текст которой с трибуны зачитал Юрий Вилкул.

Также на первой сессии Криворожского городского совета депутаты избрали нового секретаря. Им стал Александр Котляр - депутат горсовета от политической партии "Слуга народа". Его кандидатура была единственной, ее предложил мэр Константин Павлов.

За Котляра проголосовали 46 депутатов, против - 0. В тайном голосовании приняли участие 48 депутатов.

Справка: Александр Котляр родился в 1972 году, он проживает в Кривом Роге, руководит одним из городских рынков - ООО "Дзержинский рынок Трампарк".

Новоизбранный городской совет Кривого Рога состоит из 54 депутатов вместо прежних 64, поскольку в городе уменьшилось количество избирателей. Во время местных выборов большинство мандатов получила партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива"- 19 (35,19%). На втором месте - "Слуга народа" - 16 мандатов (29,63%). На третьем - ОПЗЖ, 9 депутатов ( 16,67%). По 5 мандатов у партий "Европейская солидарность" и "Сила людей" (9,26%).

Напомним, ЦИК официально объявила победителя выборов в Кривом Роге, кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов получил почти 57% голосов избирателей.

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Стали известны результаты выборов-2020 в Днепропетровской области.

Слуга народа горсовет сессия Кривой Рог секретарь
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