В горсовете Харькова назвали предварительную дату захоронения Кернеса

Церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с городским головой

Церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с городским головой

Фото из открытых источников

Похороны Геннадия Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели - в понедельник, или во вторник.

Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, пишет RegioNews со ссылкой на 057.ua.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник или во вторник - все зависит от того, как немецкие власти все оформят", - сказал Терехов.

По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с Кернесом.

Напомним, в ночь на 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.