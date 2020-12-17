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17 декабря 2020, 11:44 272

В горсовете Харькова назвали предварительную дату захоронения Кернеса

17 декабря 2020, 11:44 272
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Церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с городским головой
Церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с городским головой
Фото из открытых источников
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Похороны Геннадия Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели - в понедельник, или во вторник.

Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, пишет RegioNews со ссылкой на 057.ua.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник или во вторник - все зависит от того, как немецкие власти все оформят", - сказал Терехов.

По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с Кернесом.

Напомним, в ночь на 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Украина смерть Кернес Геннадий Харьков секретарь
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