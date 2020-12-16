Рада не будет голосовать за увольнение Абрамовского на этой неделе - нардеп
Он пока продолжит работать в должности несмотря на написанное заявление об увольнении
Он пока продолжит работать в должности несмотря на написанное заявление об увольнении
На этой неделе Верховная Рада не будет голосовать за увольнение с должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.
По его словам, президент Владимир Зеленский уже взял этот вопрос под личный контроль.
Сегодня, 16 декабря Рада по просьбе профильного комитета сняла с рассмотрения проект постановления об увольнении Абрамовского.
Министр экологии Роман Абрамовский продолжает работать. Президент взял этот вопрос под личный контроль. Завтра и в пятницу голосования за его увольнение не будет", - сообщил Качура.
Напомним, ранее сообщалось, что министры экологии и по делам ветеранов подали заявления об отставке
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