Кабмин согласовал назначение Андрея Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА

В 2013 - 2014 годах Бойчук был сотником 37-й сотни Самообороны Майдана

В 2013 - 2014 годах Бойчук был сотником 37-й сотни Самообороны Майдана

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров на заседании 16 декабря согласовал назначение Андрея Бойчука на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Перед голосованием министры заслушали кандидата на должность. Андрей Бойук рассказал, что имеет 13-летний опыт работы в топливно-энергетическом секторе. Он также пообещал заняться коммуникацией между Офисом президента и местным населением.

Могу не только оценить эффективность работы, но и вижу своей задачей рост инвестиций в отрасль и наполнение бюджета", - сказал Бойчук.

Министры согласовали назначение Бойчука на должность главы ОГА. Теперь Указ о его назначении должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Справка: Андрей Бойчук ранее был помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, также он возглавлял Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнерго. Последние годы занимался волонтерской деятельностью. В 2013 - 2014 годах Бойчук был сотником 37-й сотни Самооборона Майдана.

Напомним, Зеленский планирует уволить еще четырех глав ОГА.

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