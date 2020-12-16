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Рада отправила в отставку главу Минветеранов Бессараба
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16 декабря 2020, 11:49 34

Рада отправила в отставку главу Минветеранов Бессараба

16 декабря 2020, 11:49 34
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За соответствующее постановление проголосовал 251 народный депутат
За соответствующее постановление проголосовал 251 народный депутат
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада сегодня, 16 декабря, постановлением №4498 уволила Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на парламентский телеканал "Рада".

Принять отставку Бессараба Сергея Борисовича с должности министра по делам ветеранов Украины", - говорится в тексте постановления.

"За" документ проголосовал 251 нардеп.

Известно, что Бесараб подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. В зале Верховной Рады он не присутствовал.

Как ранее сообщалось, на должность министра ветеранов могут назначить генерал-майора Юлию Лапутину.

ВР министр ветераны Министерство должность Постановление
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