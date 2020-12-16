Рада отправила в отставку главу Минветеранов Бессараба

За соответствующее постановление проголосовал 251 народный депутат

За соответствующее постановление проголосовал 251 народный депутат

Фото: из открытых источников

Верховная Рада сегодня, 16 декабря, постановлением №4498 уволила Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на парламентский телеканал "Рада".

Принять отставку Бессараба Сергея Борисовича с должности министра по делам ветеранов Украины", - говорится в тексте постановления.

"За" документ проголосовал 251 нардеп.

Известно, что Бесараб подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. В зале Верховной Рады он не присутствовал.

Как ранее сообщалось, на должность министра ветеранов могут назначить генерал-майора Юлию Лапутину.