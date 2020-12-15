Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет

По данным инсайдерских источников RegioNews, минимум с тремя членами Кабмина Дениса Шмыгаля должны попрощаться уже на этой неделе

По данным инсайдерских источников RegioNews, минимум с тремя членами Кабмина Дениса Шмыгаля должны попрощаться уже на этой неделе

В последнюю пленарную неделю Верховная Рада должна решить несколько ключевых вопросов, которые, по украинской традиции, всегда откладываются "под елку". На этот раз наряду с завершающей стадией бюджетного процесса и привычной за последние годы обязательной пролонгацией действующего закона об "особом статусе Донбасса" перед рождественскими и новогодними праздниками вдруг актуализировалась проблема кадровых ротаций в действующем Кабмине. А завершающим аккордом во всей этой парламентской эпопее должен стать итоговый отчет премьера Дениса Шмыгаля в Верховной Раде на часе правительства в пятницу, 18 декабря.

Еще со вчерашнего дня о высокой вероятности изменений в нынешнем правительственном составе открыто заговорили отдельные представители правящей партии. Так, к примеру, нардеп Александр Качура, анонсируя вечернее заседание фракции "Слуга народа", написал в Telеgram следующее: "Также, возможно, сегодня будут рассматриваться кадровые вопросы. Но, скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции".

Впрочем, де-факто расставил все точки над "і" относительно этого глава парламента Александр Разумков, заявив 14 декабря на брифинге после завершения согласительного совета ВР, что шансы оставить посты - у нескольких министров. "Есть два-три министра, которые имеют шансы. Но какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет", - заинтриговал он журналистов.

До сих пор сугубо официально среди таких кадровых моментов речь шла исключительно о заполнении существующих правительственных вакансий – там, где руководителями министерств есть исполняющие обязанности. Как в случае с тем же и. о. главы Минобразования Сергеем Шкарлетом, которого до последнего времени планировалось таки сделать полноценным министром. Или когда речь идет о главы Минэнерго, где без соответствующего парламентского утверждения в статусе и. о. долго оставалась Ольга Богуславец, которая уже и так уволена.

Вся проблема и со Шкарлетом, и с Богуславец была довольно проста – для их окончательного назначения банально не хватало в Раде голосов. Теперь говорят уже не только об этих двух вакантных местах, а и еще в довесок к ним, тем самым намекая, что определенные ситуативные договоренности удалось достичь, как и найти необходимое количество депутатских мандатов для положительного голосования.

Действительно, по данным инсайдерских источников RegioNews, минимум с тремя членами Кабмина Шмыгаля должны попрощаться уже на этой неделе. А судьба еще одного – министра здравоохранения Максима Степанова – до сих пор остается под огромным вопросом, поэтому его шансы на вылет можно расценивать как 50 на 50. Что же касается тройки наиболее близких к отставке, то среди них нет ни одного, чья деятельность сопровождалась бы скандалами (как, допустим, это происходит с главой Минрегиона Вадимом Чернышевым) или хоть как-то ожидалась (как в случае с министром инфраструктуры Владиславом Криклием).

Единственное исключение – это министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юрий Петрашко, слухи об увольнении которого ходят не первый день, что и подтвердили наши инсайдеры во властных коридорах. Хотя в вопросе, которая ему будет окончательно выдвинута "предъява", мнения источников расходятся. Однако есть, по крайней мере, хороший и "железобетонный" повод для этого – падение ВВП.

А вот в отношении других двух наиболее вероятных претендентов на отставку из правительства нет даже какого-то для этого благозвучного повода. Во-первых, это министр Кабмина Олег Немчинов. Он является едва ли не единственным человеком лично премьера Шмыгаля, поэтому вывод после такого кадрового решения для многих обозревателей будет очевиден – премьерские рычаги кто-то захотел если не полностью сковать, то уж точно значительно ограничить. А, во-вторых, речь идет об увольнении министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, и чем он особенно провинился - также доподлинно неизвестно.

В принципе, любые кадровые ротации в правительстве должны перед собой ставить более-менее понятные всем задачи. Это должно служить или так называемому "выпуску пара" на фоне недовольства в обществе по определенным направлениям, или четко очертить собой реализацию каких-либо конкретных перспектив, для чего и выводят на правительственную арену нового игрока, чтобы тот "продавал будущее". Однако во время кадровых пертурбаций ближайших дней нет ни того, ни другого.

Более того, и Немчинов, и Бессараб, и даже Петрашко не являются особо раздражающими украинцев власть имущими – их в народе вообще мало кто знает. То есть единственным объяснением таких изменений может быть только заключение всевозможных "договорняков" и других совершенно секретных вещей, что вряд ли будет способствовать росту народной популярности действующей власти.

В конце концов, если и найдуться-таки ошибки в деятельности отставников, опять получается "классика жанра": не ошибается у нас только тот, кто вообще ничего не делает. Вот тот же вышеупомянутый Чернышов, кроме скандалов, мало чем запомнился и просидел всю свою министерскую каденцию, будто все время ждал чего-то. Вот и сейчас такого, как он, откровенно "пронесло". Или, скорее всего, спасла защитная политическая "крыша" тех, чьи депутатские "штыки" во время утверждения госбюджета-2021 окажутся для Банковой незаменимыми.