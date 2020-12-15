На столичных Позняках начался демонтаж дома, где летом произошел взрыв газа

Аварийный дом разбирают с помощью башенного крана

Аварийный дом разбирают с помощью башенного крана

Фото: Главком

В Дарницком районе Киева начались работы по демонтажу дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где в июне произошел взрыв газа.

Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.

Работы проводят с помощью башенного крана, рабочие разрезают большие бетонные плиты. Срок окончания демонтажа дома пока неизвестен.

Перед этим в доме провели укрепление стен и плит перекрытия. Были установлены дополнительные крепления, чтобы не было неподконтрольных обрушений при выполнении работ", - говорится в сообщении.

Известно, что строительные отходы будут размещены на участке на пересечении улицы Коллекторной и проспекта Петра Григоренко. Их планируют переработать и отсортировать.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.