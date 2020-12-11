13:59  11 декабря
Официально: Зеленский назначил Резниченко председателем Днепропетровской ОГА
17:33  11 декабря
Минздрав обновил стандарты тестирования граждан на COVID-19: что известно
18:08  11 декабря
Боевики на Донбассе трижды обстреляли наши позиции
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2020, 18:54 6

Экс-командира "Беркута", который восстановился в должности через суд, снова уволили

11 декабря 2020, 18:54 6
Читайте також українською мовою
Он отдал преступный приказ, в результате которого 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка погибли и были ранены 110 активистов Евромайдана
Он отдал преступный приказ, в результате которого 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка погибли и были ранены 110 активистов Евромайдана
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшего командира харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, который решением Харьковского окружного админсуда восстановился в должности, уволили со службы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, передает RegioNews.

По его словам, Шаповалова уволили, поскольку он восстановился в подразделении, которого уже нет.

Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили - ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует", - рассказал Шевченко.

Напомним, 4 декабря суд восстановил в должности в МВД экс-командира "Беркута", которого обвиняли в совершении преступлений во время событий Майдана.

суд увольнение Майдан МВД Беркут
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд закрыл дело о запрете деятельности "Партии Шария"
11 декабря 2020, 18:14
"Слуги Народа" будут оспаривать легитимность председателя Ровнооблрады в суде
11 декабря 2020, 17:55
Суд приговорил за госизмену украинскую чиновницу, которая работала на оккупантов в "ЛНР"
11 декабря 2020, 17:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »