Экс-командира "Беркута", который восстановился в должности через суд, снова уволили

Он отдал преступный приказ, в результате которого 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка погибли и были ранены 110 активистов Евромайдана

Он отдал преступный приказ, в результате которого 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка погибли и были ранены 110 активистов Евромайдана

Фото: из открытых источников

Бывшего командира харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, который решением Харьковского окружного админсуда восстановился в должности, уволили со службы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, передает RegioNews. По его словам, Шаповалова уволили, поскольку он восстановился в подразделении, которого уже нет. Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили - ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует", - рассказал Шевченко. Напомним, 4 декабря суд восстановил в должности в МВД экс-командира "Беркута", которого обвиняли в совершении преступлений во время событий Майдана.

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