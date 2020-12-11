Шмыгаль сказал, что поможет Украине выйти из экономического кризиса

Речь идет о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами

Речь идет о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами

Фото: КМУ

Залогом для выхода Украины из мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами.

Об этом в своем видеообращении к участникам Международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews со ссылкой на "УНИАН".

"Залогом для выхода из кризиса является сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами... взаимопонимание и общее видение дальнейших реформ должны и в дальнейшем обеспечивать наше эффективное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами Украины", - сказал он.

По словам премьера, власть ожидает, что в ближайшее время будет сообщение о начале работы миссии МВФ в Украине, что даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе stand-by.

Напомним, экс-премьер Яценюк считает, что "МВФ нам пока не светит".