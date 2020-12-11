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11 декабря 2020, 16:45 53

У главы Харьковского облсовета 4 зама, три из которых – от Блока Кернеса

11 декабря 2020, 16:45 53
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Депутаты выбирали заместителей путем тайного голосования за список
Фото: oblrada.kharkov.ua
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Первым заместителем председателя Харьковского облсовета избран депутат от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков» Альберт Кононенко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харків Times.

Первым заместителем председателя Харьковского облсовета избран депутат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" Альберт Кононенко. Заместителями председателя облсовета избраны Андрей Малыш от "Оппозиционного блока – за жизнь", а также Валерия Мураева и Татьяна Беловол от "Блока Кернеса — Успешный Харьков".

Депутаты выбирали заместителей путем тайного голосования за список. Бюллетени получили 91 из 120 депутатов облсовета. Три бюллетеня впоследствии счетная комиссия сочла недействительными.

За внесенные кандидатуры проголосовали 77 депутатов, против – 11.

Как сообщалось ранее, главой Харьковского облсовета стал представитель "Слуги народа" Артур Товмасян.

Харьковская область облсовет заместитель Кернес Геннадий ОПЗЖ
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