В Черкассах не проголосовали за ОПЗЖ-кандидатов на заместителей председателей – ни областного, ни городского совета

Под горсоветом произошли столкновения между полицией и активистами

Под горсоветом произошли столкновения между полицией и активистами

Фото zmi.ck.ua

Сегодня в Черкасской городской раде депутаты избрали четырех заместителей городского головы, в областном совете – одного. Кандидатуры от ОПЗЖ в обоих советах не поддержали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zmi.ck.ua.

Заместителем председателя Черкасского областного совета Анатолия Подгорного стал депутат от партии "Батькивщина" Михаил Мушиек. За него проголосовали 34 депутата. Также сегодня голосовали за еще одного заместителя председателя облсовета, депутата от ОПЗЖ Владимира Доманского. Однако его кандидатуру не поддержали.

Во время сессии городского совета первым заместителем по вопросам деятельности исполнительных органов власти избрали представителя от партии "За майбутне" Сергея Тищенко. За него проголосовали 36 депутатов. Кроме того, заместителями городского головы и членами исполнительного комитета стали Виктор Беззубенко, Марина Гаркавая и Анастасия Чубина. За Олега Кашко, который выдвигался от партии ОПЗЖ, депутаты не проголосовали.

Также сообщается, что во время сессии Черкасского горсовета между полицией и активистами возникла потасовка. Активисты пикетировали горсовет, требуя не поддерживать на заместителя председателя и члена исполкома кандидатуру от ОПЗЖ.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области, когда участники начали совершать противоправные действия, вмешались полицейские, чтобы их прекратить. В результате возникла потасовка.

Полицейские обеспечивают правопорядок возле городского совета, где проходит пленарное заседание. Мы призываем всех граждан, которые участвуют в акции, не нарушать требований действующего законодательства, ведь в случае противоправных действий - полицейские будут жестко реагировать на все провокации, независимо от политических убеждений правонарушителей, - подчеркнул начальник полиции области Михаил Куратченко.

Как сообщалось ранее, утром Черкасский горсовет пикетировал Нацкорпус и охраняла полиция.