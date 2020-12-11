Главой Харьковского облсовета стал представитель "Слуги народа" Артур Товмасян

Его кандидатура была единственной предложенной на эту должность

Его кандидатура была единственной предложенной на эту должность

Фото: из открытых источников

В Харькове во время заседания областного совета 8 созыва депутаты тайным голосованием избрали председателем совета кандидата от "Слуги народа" Артура Товмасяна.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания областного совета Харькова, передает RegioNews.

Участие в голосовании приняли 90 депутатов. За Артура Товмасяна проголосовали 73 депутата, против - 15.

Его кандидатуру выдвинула глава фракции "Слуга народа" Татьяна Егорова-Луценко. Еще раньше в партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" заявили, что снимают своего кандидата на пост председателя и будут поддерживать кандидата от "Слуги народа" Артура Товмасяна.

Перед голосованием Товмасян заявил, что депутаты должны продолжать предыдущие достижения, а также развивать новые направления, в частности, здравоохранение. Он также обратил внимание на необходимость предоставления бизнесу помощи, поскольку в январе в Украине будет введен строгий карантин.

Одним из основных аспектов нашего внимания считаю именно комплексное решение проблем медицины", - сказал Товмасян.

Справка: Артуру Товмасяну 39 лет, с апреля 2020 года он возглавляет Харьковскую РГА. В течение последних двух лет занимал должность заместителя начальника областного управления юстиции. Ранее он работал в исполнительной службе на Донбассе. На местных выборах избран депутатом областного совета от партии "Слуга народа".

Напомним, 11 декабря депутаты Харьковского облсовета приняли присягу и образовали пять фракций, 120 депутатов Харьковского областного совета получили полномочия.